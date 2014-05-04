Рерайтинг увлекательных статей с ключами

Необходимо сделать рерайт следующих текстов для скриншетов: рус. Первый скриншот: 1. Простой способ скачивание видео 2. Интеграция с браузером Safari 3. Защита доступа к частным видео 4. Перенос скачанных видео на компьютер 5. Перемотка видео простыми жестами Второй скриншот: Интеграция с браузером Safari Ищите видео ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день
Нужно писать новостным статьи на очень разные тематики, от истории до животных и т.д. Я даю тему и ключ, Вы пишите любую понравившуюся вам новостную статью по теме и вставляете ключ, подробнее расскажу кандидату. Оплата 50 рублей за 1000, способы оплаты ЯД, Киви, Вебмани. Работа постоянная, но если будете работать посредственно, подбирать старые никому не интересные новости, то мы после нескольких замечаний прекратим работать. Ищу именно старательного и ответственного человека.
Расскажите, пожалуйста:
-нормированный дневной объем
-график работы
-график и способ выплат
- Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Добрый день, есть коммерческое предложение, необходимо написать письмо, которое будет рассылаться вместе с ним. Письмо небольшое, показывающее выгоды КП и сделано для того, чтобы у людей не было желания удалить письмо или не прочитать его. ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходим рерайтинг текстов для сайтов сети автомастерских. 11 SEO-оптимизированных текстов, в среднем, 14 000 знаков каждый. С Вас: уникальные тексты, оперативность, грамотность, умение работать с ключами и вхождениями. С нас: своевременная оплата Вашего труда В заявке указывайте сроки ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен10 лет назад
Нужны уникальные тексты на сайт производства и продажи сложного технологического оборудования. Сайт http://tess54.com/ Знания тематики желательно. Только копирайт, рерайт не рассматриваем. Женщин просьба не беспокоить. Обязательно тестовый текст. От вас сроки и цена за кило.Копирайтинг12 заявокЗакрыт10 лет назад
- $200
Продукт - беспроводные датчики и устройства для умного дома. Более подробная информация о продукте в этом документе - https://docs.google.com/a/bigsens.com/document/d/1WpuMJhPRJFjTgHd-kfRZUcp5fmQzMh71IuJYNsSrx_o/edit Дополнительные фотографии по продукту будут высланы в ходе работ. Цель разработка статьи с описанием продукта от лица пользователя ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется рерайт текста 2500 збп, текст в приложении. Уникальность 100% (проверка по text.ru и content-watch.ru). Оплата WMZ после сдачи работы. Желательно найти исполнителя, который хорошо знаком с автомобилями.Завершен10 лет назад
- $250
Необходимо написание 165 статей (описаний 100%-уникального текста, в т.ч. между собой) для городского интернет каталога магазинов — 1000 знаков (без пробелов) каждая. Названия и ключевики предоставляются. 36 руб за 1000 знаков. Оплата возможна частями по ...Завершен10 лет назад
Здравствуйте! Требуется копирайтер для написания статей тематики «водяной теплый пол». Необходим человек который понимает устройство водяного теплого пола. Объем статей 2-4 Ксимв. Указывайте пож-та стоимость за 1000 знаков и примерные сроки. Способ оплаты: ЯндексДеньги, WMR Требование к статьям: читабельность, 95–100% ...Завершен10 лет назад
Здравствуйте коллеги! Нужно написать сео текст для разделов сайта и на главную страницу. Сайт — http://timdoors.ru По 800-1200 символов текста. Ключи дам. Пишите цену и сроки.Завершен10 лет назад
Нужные тексты по разным темам, в том числе и рерайт, и копирайт. Общий объем - около 20 тыс. За все 700 руб. ТЗ выбранному исполнителю.Копирайтинг6 заявокЗакрыт10 лет назад