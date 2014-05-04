Рерайтинг увлекательных статей с ключами

КопирайтингЗакрыт19 заявок180 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день

Нужно писать новостным статьи на очень разные тематики, от истории до животных и т.д. Я даю тему и ключ, Вы пишите любую понравившуюся вам новостную статью по теме и вставляете ключ, подробнее расскажу кандидату. Оплата 50 рублей за 1000, способы оплаты ЯД, Киви, Вебмани. Работа постоянная, но если будете работать посредственно, подбирать старые никому не интересные новости, то мы после нескольких замечаний прекратим работать. Ищу именно старательного и ответственного человека.

Расскажите, пожалуйста:

-нормированный дневной объем

-график работы

-график и способ выплат

10 лет назад
chanel1983
Алексей 
40 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
  • Похожие заказы

  • Рерайт текста на русском и английском языке

    Необходимо сделать рерайт следующих текстов для скриншетов: рус. Первый скриншот: 1. Простой способ скачивание видео 2. Интеграция с браузером Safari 3. Защита доступа к частным видео 4. Перенос скачанных видео на компьютер 5. Перемотка видео простыми жестами Второй скриншот: Интеграция с браузером Safari Ищите видео ...

    Рерайт текста
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Написать письмо для рассылки КП

    Добрый день, есть коммерческое предложение, необходимо написать письмо, которое будет рассылаться вместе с ним. Письмо небольшое, показывающее выгоды КП и сделано для того, чтобы у людей не было желания удалить письмо или не прочитать его. ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Рерайт/Копирайт текстов для сайта

    Необходим рерайтинг текстов для сайтов сети автомастерских. 11 SEO-оптимизированных текстов, в среднем, 14 000 знаков каждый. С Вас: уникальные тексты, оперативность, грамотность, умение работать с ключами и вхождениями. С нас: своевременная оплата Вашего труда В заявке указывайте сроки ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    10 лет назад

  • Нужны уникальные тексты

    Нужны уникальные тексты на сайт производства и продажи сложного технологического оборудования. Сайт http://tess54.com/ Знания тематики желательно. Только копирайт, рерайт не рассматриваем. Женщин просьба не беспокоить. Обязательно тестовый текст. От вас сроки и цена за кило.

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Статья о выводе нового продукта на рынок

    $200

    Продукт - беспроводные датчики и устройства для умного дома. Более подробная информация о продукте в этом документе - https://docs.google.com/a/bigsens.com/document/d/1WpuMJhPRJFjTgHd-kfRZUcp5fmQzMh71IuJYNsSrx_o/edit Дополнительные фотографии по продукту будут высланы в ходе работ. Цель разработка статьи с описанием продукта от лица пользователя ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Рерайт. Обзор автомобиля

    Требуется рерайт текста 2500 збп, текст в приложении. Уникальность 100% (проверка по text.ru и content-watch.ru). Оплата WMZ после сдачи работы. Желательно найти исполнителя, который хорошо знаком с автомобилями.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • 165 статей по 1000 знаков

    $250

    Необходимо написание 165 статей (описаний 100%-уникального текста, в т.ч. между собой) для городского интернет каталога магазинов — 1000 знаков (без пробелов) каждая. Названия и ключевики предоставляются. 36 руб за 1000 знаков. Оплата возможна частями по ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Статьи на тему "Водяной теплый пол"

    Здравствуйте! Требуется копирайтер для написания статей тематики «водяной теплый пол». Необходим человек который понимает устройство водяного теплого пола. Объем статей 2-4 Ксимв. Указывайте пож-та стоимость за 1000 знаков и примерные сроки. Способ оплаты: ЯндексДеньги, WMR Требование к статьям: читабельность, 95–100% ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Написать SEO текст на разделы сайта

    Здравствуйте коллеги! Нужно написать сео текст для разделов сайта и на главную страницу. Сайт — http://timdoors.ru По 800-1200 символов текста. Ключи дам. Пишите цену и сроки.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад