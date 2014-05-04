Рерайтинг увлекательных статей с ключами

Добрый день

Нужно писать новостным статьи на очень разные тематики, от истории до животных и т.д. Я даю тему и ключ, Вы пишите любую понравившуюся вам новостную статью по теме и вставляете ключ, подробнее расскажу кандидату. Оплата 50 рублей за 1000, способы оплаты ЯД, Киви, Вебмани. Работа постоянная, но если будете работать посредственно, подбирать старые никому не интересные новости, то мы после нескольких замечаний прекратим работать. Ищу именно старательного и ответственного человека.

Расскажите, пожалуйста:

-нормированный дневной объем

-график работы

-график и способ выплат