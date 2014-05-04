Написать письмо для рассылки КП

Добрый день, есть коммерческое предложение, необходимо написать письмо, которое будет рассылаться вместе с ним. Письмо небольшое, показывающее выгоды КП и сделано для того, чтобы у людей не было желания удалить письмо или не прочитать его. Указывайте ориентировочные цены. Необходимо написать в кратчайшие сроки.