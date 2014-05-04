Написать письмо для рассылки КП

Необходимо сделать рерайт следующих текстов для скриншетов: рус. Первый скриншот: 1. Простой способ скачивание видео 2. Интеграция с браузером Safari 3. Защита доступа к частным видео 4. Перенос скачанных видео на компьютер 5. Перемотка видео простыми жестами Второй скриншот: Интеграция с браузером Safari Ищите видео ...
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Добрый день, есть коммерческое предложение, необходимо написать письмо, которое будет рассылаться вместе с ним. Письмо небольшое, показывающее выгоды КП и сделано для того, чтобы у людей не было желания удалить письмо или не прочитать его. Указывайте ориентировочные цены. Необходимо написать в кратчайшие сроки.
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