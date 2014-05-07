Рерайт текста на русском и английском языке

Нужны уникальные тексты на сайт производства и продажи сложного технологического оборудования. Сайт http://tess54.com/ Знания тематики желательно. Только копирайт, рерайт не рассматриваем. Женщин просьба не беспокоить. Обязательно тестовый текст. От вас сроки и цена за кило.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать рерайт следующих текстов для скриншетов:
рус.
Первый скриншот:
1. Простой способ скачивание видео
2. Интеграция с браузером Safari
3. Защита доступа к частным видео
4. Перенос скачанных видео на компьютер
5. Перемотка видео простыми жестами
Второй скриншот:
Интеграция с браузером Safari
Ищите видео через Safari или встроенный приватный браузер
Третий скриншот:
Двухуровневая защита скачанных видео
- Пароль на вход в программу
- Пароль на папки с видео
Четвертый скриншот:
Wi-Fi передача файлов
Переносите скачанное видео на компьютер или другой девайс по беспроводной сети
Пятый скриншот:
Умный видео плеер
Управляйте просмотром видео и громкостью простыми жестами
англ.
1 Screen:
1. Easy way to download video
2. Safari browser integration
3. Two levels of security
4. Wireless transfer to Mac or PC
5. Smart playback gestures
2 Screen:
Safari browser integration
Use Safari or built-in private browser
3 Screen:
Two Levels of Security
- Password-protected access
- Protected Folders
4 Screen:
Wi-Fi File Transfer
Transfer video to your Mac/PC or other device using Wi-Fi
5 Screen:
Smart video player
Playback and volume control using simple gestures
Дедлайн - 8 мая 2014 года
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