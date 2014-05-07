Рерайт текста на русском и английском языке

КопирайтингЗавершен4 заявки193 просмотра
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Необходимо сделать рерайт следующих текстов для скриншетов:

рус.

Первый скриншот:

1. Простой способ скачивание видео

2. Интеграция с браузером Safari

3. Защита доступа к частным видео

4. Перенос скачанных видео на компьютер

5. Перемотка видео простыми жестами

Второй скриншот:

Интеграция с браузером Safari

Ищите видео через Safari или встроенный приватный браузер

Третий скриншот:

Двухуровневая защита скачанных видео

- Пароль на вход в программу

- Пароль на папки с видео

Четвертый скриншот:

Wi-Fi передача файлов

Переносите скачанное видео на компьютер или другой девайс по беспроводной сети

Пятый скриншот:

Умный видео плеер

Управляйте просмотром видео и громкостью простыми жестами

англ.

1 Screen:

1. Easy way to download video

2. Safari browser integration

3. Two levels of security

4. Wireless transfer to Mac or PC

5. Smart playback gestures

2 Screen:

Safari browser integration

Use Safari or built-in private browser

3 Screen:

Two Levels of Security

- Password-protected access

- Protected Folders

4 Screen:

Wi-Fi File Transfer

Transfer video to your Mac/PC or other device using Wi-Fi

5 Screen:

Smart video player

Playback and volume control using simple gestures

Дедлайн - 8 мая 2014 года

Рерайт текста
10 лет назад
mayahomekote
Майя 
33 годаБеларусь
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
str_labz
Алексей 
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$5
1 день
Спасибо за сотрудничество! Задача была выполнена в срок.
Приятно было работать с заказчиком, рекомендую! Оплата в срок, четкая постановка задачи. Все супер.
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