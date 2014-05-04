Нужны уникальные тексты

КопирайтингЗакрыт12 заявок280 просмотров
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Нужны уникальные тексты на сайт производства и продажи сложного технологического оборудования. Сайт http://tess54.com/

Знания тематики желательно.

Только копирайт, рерайт не рассматриваем.

Женщин просьба не беспокоить.

Обязательно тестовый текст.

От вас сроки и цена за кило.

10 лет назад
sun-hands
Дмитрий 
45 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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