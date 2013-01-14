sun-hands

Дмитрий sun-hands

 
47 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Нужна кроссбраузерная верстка и установка на ВордПресс

    $100

    Нужна верстка и натяжка сайта на ВордПресс. На выходе нужен готовый сайт к продвижению. Чтобы были области Дополнительных настроек для Кейвордс и Дескрипшен (смотрите скрины).

    WordPress
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужны уникальные тексты

    Нужны уникальные тексты на сайт производства и продажи сложного технологического оборудования. Сайт http://tess54.com/ Знания тематики желательно. Только копирайт, рерайт не рассматриваем. Женщин просьба не беспокоить. Обязательно тестовый текст. ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн сайта произв. и продажи пром. оборудования.

    $250

    - Нужен дизайн хорошего качества. Компания занимается производством и продажей сложного промышленного оборудования. - Сайт должен быть индустриальный. Для примера сайт Тяжмаша http://www.artlebedev.ru/everything/tyazhmash/ - Нужен выдержанный, строгий, стильный дизайн не как у всех. ...

    Дизайн сайтов23 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен текст на главную страницу

    $50

    Нужен текст высокого качества на главную страницу сайта компании, производящей и продающей сложное промышленное оборудования http://tess54.ru/ Заказчик хочет чтобы клиент зашел на сайт, прочитал текст и подумал "почему я до сих пор ...

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Стильные баннеры как заставки в свадебный фильм

    $50

    Нужно 6 красивых баннеров к свадебному фильму. В бело-красной гамме. Красного меньше, больше белого. Т.е. в начале фильма «Свадьба той-то и того-то», красиво и стильно оформлена, добавить фото. Заказчик требователен. Нужно не просто ...

    Баннеры5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужны комментарии на сайт

    $50

    Нужны интересные, обдуманные комментарии под статьями на сайт sun-hands.ru (от 300 знаков). Так же необходимо поддерживать диспуты в комментариях. С одного исполнителя по 5–10 коммент. в день.

    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужна красивая заставка к свадебному фильму

    $50

    Нужно 6 красивых банеров к свадебному фильму. В бело-красной гамме. Красного по минимуму, больше белого. Т.е. в начале фильма "Свадьба той-то и того-то", красиво и стильно оформлена, добавить фото. Так же ...

    Иллюстрации и Рисунки8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужны комментарии на сайт

    $50

    Нужны интересные, обдуманные комментарии под статьями на сайт sun-hands.ru (не одно-два предложения). Так же необходимо поддерживать диспуты в комментариях. С одного исполнителя по 5-10 коммент. в день. Стоимость комментария 5 рублей.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужен постинг на посещаемых сайтах

    $100

    Нужны ссылки на сайт с предварительно прокачанных аккаунтов на посещаемых форумах. Тематика должна соответствовать рубрикам сайта sun-hands.ru (обще женская, путешествия, как заработать деньги) — смотрите сайт. Стоимость за 1 комментарий — 50 рублей. ...

    Социальные сети (SMM и SMO)нет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужен постинг на посещаемых форумах

    $100

    Нужны ссылки на сайт с предварительно прокачанных аккаунтов на посещаемых форумах. Тематика должна соответствовать рубрикам сайта sun-hands.ru (обще женская, путешествия, как заработать деньги) - смотрите сайт. Стоимость за 1 комментарий - 50 рублей. ...

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужны продающие баннеры с рекламой книг

    $100

    Необходимо разработать индивидуальные банеры под каждый товар (7 книг и 3 видео фильма) и кнопка для каталога товаров. При разработке нужно учитывать целевую аудиторию покупателей (приветствуются предложения исполнителя). Нужны интересные, красивые ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нужны уникальные тексты для интернет-магазина

    $100

    От вас. Уникальный текст, рерайт не принимаем; Знание тематики по строительным механизмам, инструментам (бетономешалки, помпы, электроинструменты, снегоуборщики). Тестовое задание оплачивается в случае одобрения текста. Объем 1500 зн. Стоимость - ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужны кулинарные мастер-классы со статьями

    $250

    Нужны кулинарные мастер-классы (т.е. пошаговые фотографии изготовления блюда + рецепт). Так же к рецепту необходима небольшая история, например, что понравилось, почему решили приготовить это блюдо, в чем сложность приготовления, что понравилось тем, кто ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нужны коллажи с цитатами

    Нужны уникальные коллажи из фотографий с цитатами и с подписью сайта. Можно не фотографии, а какой-то рисунок или изображение, что-то абстрактное. Главное - уникальное фото, чтобы была возможность поставить надпись с нашим сайтом. Изображение нужно ...

    Обработка фотографий7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужны интересные видеоролики

    $100

    Нужны небольшие (1-3 минуты), интересные видеоролики на основе статей сайта www. sun-hands.ru От вас сценарий и исполнение. Сроки не критичны, нужно качество и интересный сюжет.

    Видеомонтаж5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужны статьи высокого качества.

    $100

    Нужны статьи самого лучшего качества, желательно на личном опыте. Объем статьи от 5 тыс. знаков. Рирайт (даже хороший) не присылайте, проверка каждой статьи в ручную. Если подобные тексты (часть предложения) встречаются ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад
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Отзывы фрилансеров

Margarit
Мария 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Нужны комментарии на сайт
Сотрудничаю с Дмитрием почти месяц, за это время не возникло никаких проблем ни с предоставленной работой, ни с оплатой. Порадовало то, что проявленная инициатива воспринимается заказчиком положительно, есть возможность не просто выполнять установленные требования, но делать то, что интересно тебе. В частности, Дмитрий по моей просьбе разрешил комментировать интересные именно мне темы, например, статьи о детской психологии. Поэтому буду рада и дальше с ним работать! И остальным рекомендую!
Лучший комментатор, с которым работал. Пишет с удовольствием, качественно и по теме. Сотрудничеством доволен.
Ответный отзыв
k-andree
Ксения 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
$90
10 баллов
12 лет назад
Нужны продающие баннеры с рекламой книг
Дмитрий отличный заказчик по всем параметрам! Доброжелательный, всегда на связи, всегда ответит на все вопросы, и ВСЕГДА своевременно оплачивает работу! Рекомендую!
Очень понравилось работать с Ксенией (до неё заказчик отклонил работы 3-х дизайнеров). Делает быстро и качественно, без проблем вносит поправки и предлагает свои варианты.
Ответный отзыв
Gia_Kazler
Юлия 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
$250
10 баллов
12 лет назад
Нужны кулинарные мастер-классы со статьями
Замечательный работодатель и человек! Предлагает интересные проекты, оплата своевременная и в полном объеме. За последние 5 лет это лучший проект в котором я участвовала. Буду очень рада, если мы и дальше продолжим наше сотрудничество. Спасибо!!
Работой доволен.
Ответный отзыв
xwande
Виктор 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Нужна верстка и интеграция сайта на Джумле
Joomla
Было приятно поработать - четкое задание, принятие работы и моментальная оплата. Рекомендую!
Отлично выполнена работа. Исполнитель ответственный, инициативный, все делает качественно и с душой. Будем и дальше сотрудничать с Виктором.
Ответный отзыв
Oksana_ivK
40 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Нужны статьи высокого качества.
Уважаемые коллеги! Если вы ищете порядочного, уважительного заказчика, который точно знает, чего хочет и ценит вашу работу, тогда вам нужно работать с Дмитрием. Это сотрудничество не только взаимовыгодное, но и приятное! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Отличный автор. Все сделано в срок, задание четко соблюдено. Рекомендую.
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