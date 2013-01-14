Сотрудничаю с Дмитрием почти месяц, за это время не возникло никаких проблем ни с предоставленной работой, ни с оплатой. Порадовало то, что проявленная инициатива воспринимается заказчиком положительно, есть возможность не просто выполнять установленные требования, но делать то, что интересно тебе. В частности, Дмитрий по моей просьбе разрешил комментировать интересные именно мне темы, например, статьи о детской психологии. Поэтому буду рада и дальше с ним работать! И остальным рекомендую!