Нужна верстка и натяжка мобильной версии сайта на сайт sun-hands.ru По сути нужна мобильная версия "под ключ".
- $90HTML-верстка15 заявокЗакрыт8 лет назад
- $100
Нужна верстка и натяжка сайта на ВордПресс. На выходе нужен готовый сайт к продвижению. Чтобы были области Дополнительных настроек для Кейвордс и Дескрипшен (смотрите скрины).HTML-верстка9 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужны уникальные тексты на сайт производства и продажи сложного технологического оборудования. Сайт http://tess54.com/ Знания тематики желательно. Только копирайт, рерайт не рассматриваем. Женщин просьба не беспокоить. Обязательно тестовый текст. ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Необходимо наполнение групп в Контакте, Одноклассниках и Фэйсбуке. Наполнение 1-2 раза в неделю. Тематика - сложное промышленное оборудование.Социальные сети (SMM и SMO)18 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
- Нужен дизайн хорошего качества. Компания занимается производством и продажей сложного промышленного оборудования. - Сайт должен быть индустриальный. Для примера сайт Тяжмаша http://www.artlebedev.ru/everything/tyazhmash/ - Нужен выдержанный, строгий, стильный дизайн не как у всех. ...Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужен текст высокого качества на главную страницу сайта компании, производящей и продающей сложное промышленное оборудования http://tess54.ru/ Заказчик хочет чтобы клиент зашел на сайт, прочитал текст и подумал "почему я до сих пор ...Копирайтинг16 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Нужна верстка сайта на Ворпрессе. Так же перенос старых статей через редирект на новый сайт (порядка 50 страниц).HTML-верстка13 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужно 6 красивых баннеров к свадебному фильму. В бело-красной гамме. Красного меньше, больше белого. Т.е. в начале фильма «Свадьба той-то и того-то», красиво и стильно оформлена, добавить фото. Заказчик требователен. Нужно не просто ...Баннеры5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужны интересные, обдуманные комментарии под статьями на сайт sun-hands.ru (от 300 знаков). Так же необходимо поддерживать диспуты в комментариях. С одного исполнителя по 5–10 коммент. в день.Копирайтинг20 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужно 6 красивых банеров к свадебному фильму. В бело-красной гамме. Красного по минимуму, больше белого. Т.е. в начале фильма "Свадьба той-то и того-то", красиво и стильно оформлена, добавить фото. Так же ...Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужны интересные, обдуманные комментарии под статьями на сайт sun-hands.ru (не одно-два предложения). Так же необходимо поддерживать диспуты в комментариях. С одного исполнителя по 5-10 коммент. в день. Стоимость комментария 5 рублей.Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Нужны ссылки на сайт с предварительно прокачанных аккаунтов на посещаемых форумах. Тематика должна соответствовать рубрикам сайта sun-hands.ru (обще женская, путешествия, как заработать деньги) — смотрите сайт. Стоимость за 1 комментарий — 50 рублей. ...Социальные сети (SMM и SMO)нет заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Нужны ссылки на сайт с предварительно прокачанных аккаунтов на посещаемых форумах. Тематика должна соответствовать рубрикам сайта sun-hands.ru (обще женская, путешествия, как заработать деньги) - смотрите сайт. Стоимость за 1 комментарий - 50 рублей. ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $100
Необходимо разработать индивидуальные банеры под каждый товар (7 книг и 3 видео фильма) и кнопка для каталога товаров. При разработке нужно учитывать целевую аудиторию покупателей (приветствуются предложения исполнителя). Нужны интересные, красивые ...Баннеры1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
От вас. Уникальный текст, рерайт не принимаем; Знание тематики по строительным механизмам, инструментам (бетономешалки, помпы, электроинструменты, снегоуборщики). Тестовое задание оплачивается в случае одобрения текста. Объем 1500 зн. Стоимость - ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Нужны кулинарные мастер-классы (т.е. пошаговые фотографии изготовления блюда + рецепт). Так же к рецепту необходима небольшая история, например, что понравилось, почему решили приготовить это блюдо, в чем сложность приготовления, что понравилось тем, кто ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужны уникальные коллажи из фотографий с цитатами и с подписью сайта. Можно не фотографии, а какой-то рисунок или изображение, что-то абстрактное. Главное - уникальное фото, чтобы была возможность поставить надпись с нашим сайтом. Изображение нужно ...Обработка фотографий7 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Нужны небольшие (1-3 минуты), интересные видеоролики на основе статей сайта www. sun-hands.ru От вас сценарий и исполнение. Сроки не критичны, нужно качество и интересный сюжет.Видеомонтаж5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Сделали редизайн сайта, нужно сверстать и интегрировать в Джумлу с сохранением структуры. Сайт должен корректно отображаться во всех браузерах. Сайт на Джумле Версия 1.5.22HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
Нужны статьи самого лучшего качества, желательно на личном опыте. Объем статьи от 5 тыс. знаков. Рирайт (даже хороший) не присылайте, проверка каждой статьи в ручную. Если подобные тексты (часть предложения) встречаются ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен12 лет назад