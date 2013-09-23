Нужны кулинарные мастер-классы со статьями

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен7 заявок205 просмотров

Нужны кулинарные мастер-классы (т.е. пошаговые фотографии изготовления блюда + рецепт).

Так же к рецепту необходима небольшая история, например, что понравилось, почему решили приготовить это блюдо, в чем сложность приготовления, что понравилось тем, кто пробовал блюдо, а что не понравилось. Что ожидали от блюда, а что получилось. И т.д.

Тексты нужны только авторские, рерайт не принимаем.

12 лет назад
sun-hands
Дмитрий 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Gia_Kazler
Юлия 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
12 лет назад
$250
30 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Замечательный работодатель и человек! Предлагает интересные проекты, оплата своевременная и в полном объеме. За последние 5 лет это лучший проект в котором я участвовала. Буду очень рада, если мы и дальше продолжим наше сотрудничество. Спасибо!!

Заявки фрилансеров

Gia_Kazler
Юлия 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
12 лет назад

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