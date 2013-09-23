Нужны кулинарные мастер-классы со статьями

Нужны кулинарные мастер-классы (т.е. пошаговые фотографии изготовления блюда + рецепт).

Так же к рецепту необходима небольшая история, например, что понравилось, почему решили приготовить это блюдо, в чем сложность приготовления, что понравилось тем, кто пробовал блюдо, а что не понравилось. Что ожидали от блюда, а что получилось. И т.д.

Тексты нужны только авторские, рерайт не принимаем.