Нужен ответственный копирайтер для написания статей, который бы мог гарантировать определенный объем работы в день. Основные требования (в зависимости от объема статьи): - 100% уникальность - отсутствие переоптимизации (по каким-либо ...
Нужны кулинарные мастер-классы со статьями
Нужны кулинарные мастер-классы (т.е. пошаговые фотографии изготовления блюда + рецепт).
Так же к рецепту необходима небольшая история, например, что понравилось, почему решили приготовить это блюдо, в чем сложность приготовления, что понравилось тем, кто пробовал блюдо, а что не понравилось. Что ожидали от блюда, а что получилось. И т.д.
Тексты нужны только авторские, рерайт не принимаем.
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