Нужно 3 текста про запчасти

Нужно написать текст про то что фирма занимается продажей запчастей на автомобили Хундай, Хонда, Акура

3 текста должны быть отдельными так как каждый текст будет размещен в своем разделе!

В каждом тексте должно быть описано что фирма занимается продажей запчастей на такую то марку и все купленные запчасти можно установить в их же Автосервисе!

Тексты должны быть УНИКАЛЬНЫ!!!

Цена? Срок?