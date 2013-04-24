Статья, заточенная под ключевое слово: "палатки туристические". Текст 2500-3000 символов. Точное вхождение ключа - 3 раза. Разбавленное вхождение - 3 раза. Уникальность - не меньше 90% Так же, в тексте, должны быть следующие ключи: ...
Нужно 3 текста про запчасти
Нужно написать текст про то что фирма занимается продажей запчастей на автомобили Хундай, Хонда, Акура
3 текста должны быть отдельными так как каждый текст будет размещен в своем разделе!
В каждом тексте должно быть описано что фирма занимается продажей запчастей на такую то марку и все купленные запчасти можно установить в их же Автосервисе!
Тексты должны быть УНИКАЛЬНЫ!!!
Цена? Срок?
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