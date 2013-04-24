Требуются писатели текстов

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Завершен49 заявок1105 просмотров

Для выполнения различных заказов по рерайтингу и копирайтингу ищу авторов. Работа постоянная. Темы разные.

Требования просты — грамотность, от 15 000 символов в сутки.

Оплата - электронные деньги.

В заявке указывайте свои расценки.

Общаться будем по скайпу в чате - и только так.

Заявки скрыты.

12 лет назад
bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
8 часов назад

Выбранные исполнители

loyad
Ольга 
41 год
12 лет в сервисе
Была
год назад
12 лет назад
$150
1 день
Ольга хорошо справляется с разными заданиями, всегда сдает тексты в срок.
Лера - отличный работодатель, ее ТЗ - четко составлены и грамотны, всегда готова помочь и проинструктировать, что очень ценно.
81458885
Мария 
43 года
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
12 лет назад
$6
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Illay
Илья 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$200
30 дней
Сотрудничаем с Ильей, тексты он пишет хорошие, ему не всегда хватает организованности, но в целом - впечатления положительные.
Рекомендую. Хороший заказчик.

Заявки фрилансеров

loyad
Ольга 
41 год
12 лет в сервисе
Была
год назад
12 лет назад
81458885
Мария 
43 года
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
12 лет назад
Illay
Илья 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад

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