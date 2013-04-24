Предоставляю статьи которые нужно будет отрерайтить и употребить нужны мне слова в тексте. Работы много, даже очень много. Жду ваших предложений... Готов платить 30р за 1к текста, смесь копирайтинга-рерайтинга.
Требуются писатели текстов
Для выполнения различных заказов по рерайтингу и копирайтингу ищу авторов. Работа постоянная. Темы разные.
Требования просты — грамотность, от 15 000 символов в сутки.
Оплата - электронные деньги.
В заявке указывайте свои расценки.
Общаться будем по скайпу в чате - и только так.
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