Написать тексты для сайта с курсами

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Завершен23 заявки287 просмотров

Добрый день, всего 20 текстов по 1000 символов. Интересует цена и сроки за все сразу. Можно поэтапно:

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12 лет назад
artkotleta
Андрей 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

catiri
Ирина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$55
3 дня
Доволен, рекомендую. Очень оперативно выполнила приличный объем работы. Благодарю, приятно работать со специалистом! С уважением, Андрей. Красноярск
Только положительные впечатления о сотрудничестве. Приятный заказчик, четкое задание, мгновенная оплата. Спасибо!

Заявки фрилансеров

catiri
Ирина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
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