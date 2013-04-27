Рерайт статьи на тему "Японские привидения"

Требуется человек, который хорошо и грамотно перепишет статью, которая состоит из 2600 символов (с пробелами). Тема: "Японские привидения эпохи Эдо" (статью представлю).

Требования:

- 100% уник

- минимум 2000 символов

- легкая читаемость, так как будет использоваться на посещаемом сайте