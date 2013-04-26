Качественные описания для разделов сайта

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Завершен25 заявок251 просмотр

Нужны качественные описания для нескольких разделов сайта. Размер одного описания 1000-2000 символов без пробелов. Я даю тематику, которой посвещён раздел (например, интернет) и нужно написать об этом общую информацию для посетителей раздела. Тематика разделов разная, но там нет чего-то узкоспециализированного.

Для описания лучше всего выбрать какие-то интересные факты по тематике. Текст не должен быть сухой энциклопедией.

В комментарии напишите цену за 1000 без пробелов и способ связи с вами.

12 лет назад
elrom
46 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

catiri
Ирина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$20
2 дня
Ответственный копирайтер, составила грамотные и интересные описания для разделов сайта. Буду обращаться ещё.
Приятный заказчик, интересный проект, увлекательная работа. Оплата своевременная. Все хорошо, спасибо)

Заявки фрилансеров

catiri
Ирина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад

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