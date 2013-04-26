Качественные описания для разделов сайта

Нужны качественные описания для нескольких разделов сайта. Размер одного описания 1000-2000 символов без пробелов. Я даю тематику, которой посвещён раздел (например, интернет) и нужно написать об этом общую информацию для посетителей раздела. Тематика разделов разная, но там нет чего-то узкоспециализированного.

Для описания лучше всего выбрать какие-то интересные факты по тематике. Текст не должен быть сухой энциклопедией.

В комментарии напишите цену за 1000 без пробелов и способ связи с вами.