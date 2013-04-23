Нужно написать статью. Тема «Красота и Здоровье». Статья объемом 2000 знаков, в среднем. На тему инъекций – филеров (а-ля ботокс, рестилайн). Материал создается на основе презентации (презентация предоставляется в формате pdf). Срок 1-2 дня. Статья ...
Сделать сто текстов
Сделать 100 текстов по указанным ключевикам, строительная тематика, может быть частично рерайтом статей что уже есть в сети, главное чтобы текст был осмысленным, по теме и уникальность от 85% по etxt
по 1000 сбп, стоимость 5000 руб/проект
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $5
Требуется написать оптимизированный текст с уникальностью 100% со следующими запросами: - ламинат - купить ламинат - ламинат паркет - ламинат цена Примерно на 1500-2000 знаков. Сегодня.Завершен12 лет назад
Здравствуйте. Требуется человек, на выполнение работ по рерайту текстов. Тематика SEO, поисковые системы, интернет. Работа предусматривает кроме рерайта публикацию статей на сайт. Так что опыт работы с движком WordPress обязателен. По ...Копирайтинг40 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужен постоянный рерайтер для различный интернет-проектов. Требования к кандидату: - Текст должен быть без ошибок, составлен грамотным языком для ЛЮДЕЙ - Уникальность не ниже 95% по ETXT. - ...Копирайтинг21 заявкаЗакрыт12 лет назад
Нужно наполнить сайт по кассовым аппаратам, автоматизация торговли, Pos-системы. Приветствуется опыт по данным направлениям.Копирайтинг5 заявокЗакрыт12 лет назад
1. Требуется написать новость о предстоящем выездном тренинге в Праге для сайта www.b2bbasis.ru Описание тренинга: http://www.b2bbasis.ru/ru/consulting/business_prague.php Размер новости до 2000 знаков. 2. В продажу ...Завершен12 лет назад
- $100
Интернет-магазину требуются отзывы в яндекс-маркете. Оплата: 250 руб. за каждый опубликованный отзыв. Учитывая, что все отзывы проходят модерацию, копируйте отзыв в личку и после его появления на маркете в отзывах об интернет-магазине, я ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Хочу сделать следующий заказ: Тема: Недвижимость Объем: 50 статей Объем 1 статьи: 2500 без пробелов Минимальная уникальность: 94% Способ проверки: Адвего, шингл ...Закрыт12 лет назад
Необходимо написать 4 отзыва для мебельной компании, по 500 символов максимум на каждый.Завершен12 лет назад
- $50
Задача заключается в написании текстов отзывов для интернет магазина. Прямо сейчас необходимо 20 отзывов. Оплата сразу на электронный кошелек.Копирайтинг14 заявокЗакрыт12 лет назад