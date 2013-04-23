Сделать сто текстов

Сделать 100 текстов по указанным ключевикам, строительная тематика, может быть частично рерайтом статей что уже есть в сети, главное чтобы текст был осмысленным, по теме и уникальность от 85% по etxt

по 1000 сбп, стоимость 5000 руб/проект