Написать две новости

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен11 заявок215 просмотров

1. Требуется написать новость о предстоящем выездном тренинге в Праге для сайта www.b2bbasis.ru

Описание тренинга: http://www.b2bbasis.ru/ru/consulting/business_prague.php

Размер новости до 2000 знаков.

2. В продажу поступили видеозаписи конференции по продажам и маркетингу, на дисках.

Необходимо написать об этом новость на примерно 2000 знаков.

При отклике указывайте сроки и стоимость работы.

12 лет назад
lopopok
Андрей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

bslana
42 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$50
5 дней
Вопросов нет. Просто копирайтер оказался не компетентен, и не смог написать пресс-релиз в том формате, который нужен.
Несвоевременная оплата и в размере меньшем, чем было оговорено в начале сотрудничества. Андрей любит надолго пропадать и не отвечать на письма. В работе с подобными заказчиками требуется оговаривать 100% предоплату, только так вы защитите себя и свой труд.

Заявки фрилансеров

bslana
42 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад

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