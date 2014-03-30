Интернет-магазину требуются отзывы в яндекс-маркете. Оплата: 250 руб. за каждый опубликованный отзыв. Учитывая, что все отзывы проходят модерацию, копируйте отзыв в личку и после его появления на маркете в отзывах об интернет-магазине, я ...
Написать две новости
1. Требуется написать новость о предстоящем выездном тренинге в Праге для сайта www.b2bbasis.ru
Описание тренинга: http://www.b2bbasis.ru/ru/consulting/business_prague.php
Размер новости до 2000 знаков.
2. В продажу поступили видеозаписи конференции по продажам и маркетингу, на дисках.
Необходимо написать об этом новость на примерно 2000 знаков.
При отклике указывайте сроки и стоимость работы.
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