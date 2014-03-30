Написать две новости

Несвоевременная оплата и в размере меньшем, чем было оговорено в начале сотрудничества. Андрей любит надолго пропадать и не отвечать на письма. В работе с подобными заказчиками требуется оговаривать 100% предоплату, только так вы защитите себя и свой труд.