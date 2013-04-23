Требуется наполнить сайт под ключ. Тематика - окна

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Завершен1 заявка152 просмотра

Необходимо написать продающие тексты: Главная, О компании, во все разделы сайта. Объем каждого текста 2000 знаков.

Необходимо написать информационные/новостные тексты: несколько десятков по 1000 знаков каждый.

12 лет назад
zigazaga
Зига 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
час назад
12 лет назад
$720
1 день
Ключевики переданы исключительно точно. Текст изумителен. И дальше будем работать, я уверен.
Очередное сотрудничество на "отлично". Надеюсь, что будем и дальше работать вместе.

Заявки фрилансеров

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
час назад
12 лет назад
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Копирайтинг

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