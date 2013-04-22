Написание статей для сайта и описание товаров

Добрый день!

Сейчас в стадии наполнения сайт по чехлам для айфонов и т.д.

На первое время нужна около 5 статичных страниц по 2000 сисволов и около 50 описаний товаров по 500 символов.

В дальнейшем описание акций, и описание товаров, до сентября товаров должно быть несколько тысяч.

Расчитываем на плодотворное сотрудничество на постоянной основе.

Работу нужно закончить до 1-го мая.