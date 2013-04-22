Написание статей для сайта и описание товаров

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт18 заявок220 просмотров

Добрый день!

Сейчас в стадии наполнения сайт по чехлам для айфонов и т.д.

На первое время нужна около 5 статичных страниц по 2000 сисволов и около 50 описаний товаров по 500 символов.

В дальнейшем описание акций, и описание товаров, до сентября товаров должно быть несколько тысяч.

Расчитываем на плодотворное сотрудничество на постоянной основе.

Работу нужно закончить до 1-го мая.

Написание статей
12 лет назад
rush217
38 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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