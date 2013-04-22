Необходим копирайт 6 текстов. Каждый текст - до 3000 символов. В тексте нужны вхождения ключей по тематике сайта (http://newhouse43.ru/) Срок выполнения задачи - 7 дней. Оценить и сообщить стоимость вашей работы, вы сможете ...
Написание статей для сайта и описание товаров
Добрый день!
Сейчас в стадии наполнения сайт по чехлам для айфонов и т.д.
На первое время нужна около 5 статичных страниц по 2000 сисволов и около 50 описаний товаров по 500 символов.
В дальнейшем описание акций, и описание товаров, до сентября товаров должно быть несколько тысяч.
Расчитываем на плодотворное сотрудничество на постоянной основе.
Работу нужно закончить до 1-го мая.
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