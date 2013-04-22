Необходим копирайт 6 текстов. Каждый текст - до 3000 символов. В тексте нужны вхождения ключей по тематике сайта (http://newhouse43.ru/) Срок выполнения задачи - 7 дней. Оценить и сообщить стоимость вашей работы, вы сможете ...
Инструкия установки Windows Server Enterprise 2008
Пошаговое описание установки Windows Server Enterprise 2008 R2 со скриншотами. Можно добавить также небольшое описание (почему выбирается для установки на сервера именно windows server и пр.)
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