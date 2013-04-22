Инструкия установки Windows Server Enterprise 2008

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Закрыт1 заявка155 просмотров

Пошаговое описание установки Windows Server Enterprise 2008 R2 со скриншотами. Можно добавить также небольшое описание (почему выбирается для установки на сервера именно windows server и пр.)

12 лет назад
mental
Максим 
34 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Your-Content
40 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$20
2 дня
Заказчик получил текст, должен был заплатить чуть более 20$. Сначала обещал, что вот-вот будет оплата, потом вовсе пропал, сообщения читает и не отвечает. Полный игнор. Никому не рекомендую сотрудничать с этим человеком.

Заявки фрилансеров

Your-Content
40 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад

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