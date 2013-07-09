Копирайт для строительной компании

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Завершен22 заявки281 просмотр

Необходим копирайт 6 текстов. Каждый текст - до 3000 символов. В тексте нужны вхождения ключей по тематике сайта (http://newhouse43.ru/)

Срок выполнения задачи - 7 дней.

Оценить и сообщить стоимость вашей работы, вы сможете после ознакомления с ТЗ.

12 лет назад
seonazarov
Дмитрий 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

k0rya
41 год
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад
$12
2 дня
Как всегда, Татьяна выполнила задачу идеально! Высокая уникальность, замечательное содержание текста, своевременное выполнение и четко по техническому заданию. Большое Вам спасибо за работу.
Интересный проект, проведенная предоплата и своевременная оплата оставшейся части... Дмитрий - отличный заказчик. Надеюсь, у вас еще найдутся задания для меня)

Заявки фрилансеров

k0rya
41 год
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад

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