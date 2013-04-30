Набрать отсканированный текст и сделать рерайт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен15 заявок208 просмотров

Необходимо набрать отсканированный текст и выполнить его рерайт (уникальность 50-70%). Текст представлен в виде формата А5, примерно 38-40 страниц (страницы содержат изображения и таблицы).

В проекте прошу указывать цену за 1000 знаков.

12 лет назад
garisson
Игорь 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Pi_Na
54 года
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
12 лет назад
$50
5 дней
Наталия отлично справилась с заданием, проект был сдан в срок. По стилю текст отличные, рерайт выполнен качественно.
Благодарю за сотрудничество, очень довольна. Четкое ТЗ, вежливое обсуждение всех деталей, коротко и по сути, своевременная предоплата и оплата. С профессионалом работать легко и приятно. Высший балл, рекомендую, и сама с удовольствием приму участие в других Ваших проектах.

Заявки фрилансеров

Pi_Na
54 года
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
12 лет назад

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