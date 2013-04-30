Набрать отсканированный текст и сделать рерайт

Благодарю за сотрудничество, очень довольна. Четкое ТЗ, вежливое обсуждение всех деталей, коротко и по сути, своевременная предоплата и оплата. С профессионалом работать легко и приятно. Высший балл, рекомендую, и сама с удовольствием приму участие в других Ваших проектах.