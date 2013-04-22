Качественный рерайт с ключами

Объём 1го текста 4000 знаков без пробелов. Ключей со вхождениями - 8 штук. Второй текст - на 2300 знаков, 1 ключ с 8 вхождениями. Выберу двоих человек. Нужно сегодня к вечеру, раньше - лучше. пишите, кто готов сейчас заняться. 30р за 1000 знаков без пробелов. Тематика - охрана, оборудование, связанное с ней. Текст лёгкий.

Возможно сотрудничество на постоянной основе (расценки за копирайтинг - 55 руб., с обучением).

Оплата - сегодня вечером после сдачи работы, Вебмани р-кошелёк. На отзывы не скуплюсь, если текст качественный.