Транспортная компания

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Завершен18 заявок206 просмотров

Создание текстов для сайта занимающегося грузоперевозками, транспортировкой.

Основная география перевозок: Китай, Россия, Украина.

За 2000 знаков цена от 5 до 7$.

12 лет назад
seoopt
34 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

content-pro
Артемий 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$70
2 дня
Все отлично сделано и в срок, и без намека на копипаст.
Приятный адекватный заказчик. С удовольствием буду работать дальше. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

content-pro
Артемий 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад

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