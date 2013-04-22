У нас есть постоянный большой поток работы - написание статей на сайты. Мы нацелены на постоянное сотрудничество. Схема работы: 1) Мы вам высылаем ТЗ(техническое задание на написание статьи). ...
Написание текстов информационной безопасности
Сайт prima-inform.ru
Сейчас начали создание нового сайта, планируем разместить более 200 текстов
Тематика:
Руководитель
Проверка контрагентов
Поиск потенциальных поставщиков и подрядчиков
Финансовый анализ контрагента
Уменьшение налоговых рисков
Служба безопасности
Проверка контрагентов
Бизнес-разведка
Выявление фирм-однодневок
Поиск связанных, аффилированных организаций
Финансовый/кредитный отдел
Проверка кредитоспособности
Проверка финансового состояния заемщика
Поиск заемщиков
Поиск связанных, аффилированных организаций
Бухгалтерия
Проверка реквизитов контрагента
Проверка информации о физических лицах, которые имеют право действовать без доверенности
Списание безнадежных долгов
Поиск организаций входящих в холдинг
Маркетолог, менеджер по продажам
Поиск потенциальных клиентов
Сегментирование рынка
Оценка финансового состояния потенциального клиента
Определение лица принимающего решение: руководитель, учредители
И прочее относящееся к данной тематике.
Хочу акцентировать на заинтересованности от 200 текстов... времени месяц
Сколько Вы сможете отработать? Какова профессиональность текста? Ну и цена вопроса?
Заявки фрилансеров
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