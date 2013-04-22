Написание текстов информационной безопасности

Сайт prima-inform.ru

Сейчас начали создание нового сайта, планируем разместить более 200 текстов

Тематика:

Руководитель

Проверка контрагентов

Поиск потенциальных поставщиков и подрядчиков

Финансовый анализ контрагента

Уменьшение налоговых рисков

Служба безопасности

Проверка контрагентов

Бизнес-разведка

Выявление фирм-однодневок

Поиск связанных, аффилированных организаций

Финансовый/кредитный отдел

Проверка кредитоспособности

Проверка финансового состояния заемщика

Поиск заемщиков

Поиск связанных, аффилированных организаций

Бухгалтерия

Проверка реквизитов контрагента

Проверка информации о физических лицах, которые имеют право действовать без доверенности

Списание безнадежных долгов

Поиск организаций входящих в холдинг

Маркетолог, менеджер по продажам

Поиск потенциальных клиентов

Сегментирование рынка

Оценка финансового состояния потенциального клиента

Определение лица принимающего решение: руководитель, учредители

И прочее относящееся к данной тематике.

Хочу акцентировать на заинтересованности от 200 текстов... времени месяц

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