Новостник (спорт)

Здравствуйте

Ищу человека, который будет выполнять рерайт новостей спорта и покера, рассчитываю на длительное сотрудничество.

Основное требование: самостоятельный поиск новостей, их в сети очень много.

Также текст должен быть уникальным не менее 95%

Оплата для начала 30, если сработаемся, то-35 WMR за 1000 символов.

В первую очередь буду рассматривать предложения рерайтеров, которые могут сразу конкретно описать условия при которых им удобно работать, свою производительность, может еще что-то.