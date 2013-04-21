Рерайтинг и редактирование (ENG)

Требуется редактирование и рерайтинг некоторых мест в документах. Стиль языка - деловая переписка и бизнес тематика. Требуется человек с опытом работы с договорами и документами. Послеуниверщиков прошу не беспокоить, требуется только практик с хорошими отзывами и опытом работы. Работа должна быть выполнена точно в срок - до утра вторника (23.04.2013) или раньше. По объему работ - около 1 страницы (правка на предмет плохого перевода и неграмотных оборотов), 3 страницы (трудовой договор, правка некоторых моментов), 2 страницы (правка на предмет соответствия правок из трудового договора).

Прошу сразу стучать в скайп xoxma.by (самый первый контакт)