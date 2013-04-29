Рерайт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен11 заявок356 просмотров

текст несложный, оплата - 25 руб за килознак на вебмани.

Требуется несколько исполнителей.

контакты:

Skype: plus-invest

ICQ: 642829716

12 лет назад
i-shipilov
Иван 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
6 отзывов

Выбранный исполнитель

Uill_Hanting
Елена 
52 года
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад
$6
1 день
Работой доволен, рекомендую Елену как ответственного исполнителя!!!
Подробное ТЗ и быстрая оплата. Надеюсь на продолжение сотрудничества. Рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

Uill_Hanting
Елена 
52 года
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад

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