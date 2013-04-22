Срочный рерайт.

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Завершен11 заявок262 просмотра

Срочный рерайт текста на завтрашнее утро (понедельник 22 апреля) к 9 утрапо мск. 1000зн-50 руб

12 лет назад
OlgaPRess
Ольга 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

bslana
42 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$20
1 день
Спасибо за оперативность и качество! Рекомендую Светлану как опытного рерайтера.
Спасибо за проект.

Заявки фрилансеров

bslana
42 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад

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