Поисковая оптимизация сайта и наполнение.

Здравствуйте! Есть необходимость полностью наполнить интернет-магазин.

1. Правильно прописать тайтлы на всех страницах для поисковой оптимизации.

2. Написать описания для категорий и подкатегорий по 2 на страницу(одно вверху(приветственное) и одно внизу(для оптимизации)

3. Написать описания для товаров(по фотке и если нужно дам скайп, телефон сотрудника в офисе он может помочь если возникают вопросы по товару), изменить наименования товаров при необходимости.

4. Написание description и keywords.

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Обязательно указывайте срок и цену.