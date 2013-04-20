Ищу журналиста из Владивостока для инф. сайта

Здравствуйте!

На информационный сайт, который запустился недавно, нужен писатель из Владивостока для размещения (дублирования с других ресурсов) различных новостей по городу Владивостоку.

Тема сайта - народное вече: жизнь Владивостока во всех его прикрасах: худших и хороших.

Источники информации: сообщества и специализированные сми-сайты.