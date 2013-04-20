Нужно писать описания игрушек и детской одежды, размер 250-300 знаков, цена 0,4 ВМЗ или 12 ЯД за описание. В день делать не менее 20 штук.
Нужны наполнители украинских сайтов
Есть сайты на украинском языке
Их надо наполнять качественным рерайтом на украинском языке
Плачу $1 за 1000 збп
Предпочтение отдаю носителям языке (украина)
Сайты с удобной админкой, можно вставлять из текстового редактора туда
Работы много
Заявки фрилансеров
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