Нужны наполнители украинских сайтов

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт32 заявки543 просмотра

Есть сайты на украинском языке

Их надо наполнять качественным рерайтом на украинском языке

Плачу $1 за 1000 збп

Предпочтение отдаю носителям языке (украина)

Сайты с удобной админкой, можно вставлять из текстового редактора туда

Работы много

12 лет назад
esupport
47 лет
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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