Нужно написать/переписать текст страницы для интернет- магазина: Оплата и доставка

Очень приветствуется 1-2 минуты разговора в скайпе, или по телефону(Украина).

После написания объяснить в паре словах о шрифтах. При написании просьба выдержать форматирование.

При необходимости - использовать закрытые спойлеры, но страница при открытии не должна быть пустой, и при открытии бросаться в глаза фраза: Мол мы вас не обманем, и аргумент подтверждения.

Убедить текстом, что магазин безопасный.

Дать рекомендации по остальным страницам: Гарантия, Главная и чем наполнить страницу Уголок покупателя.

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Расчет кроме ЯД и киви.

ТЗ прикреплено.