Поработать над wiki-сайтом

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт2 заявки217 просмотров

Есть готовый сайт на движке wiki. Он наполнен контентом.

Ваша задача - отрерайтить контент и "причесать" структуру.

Вы должны уметь работать с mediawiki, чтоб не задавать мне лишних вопросов.

12 лет назад
esupport
47 лет
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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