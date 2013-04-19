Написание текстов

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  2. Копирайтинг
Закрыт31 заявка271 просмотр

Требуется написание небольших статей по отдыху, туризму.

На данный момент в месяц порядка 30 статей.

Большой оплаты предложить пока не могу, поэтому стоимость работы исполнителя критична.

Написание статей
12 лет назад
vladv1985
Виталий 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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