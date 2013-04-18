Задача для 2 рерайтеров – юр. оформление докум-ов

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт11 заявок205 просмотров

Необходим качественный рерайт под сео-оптимизацию сайта: 45-50 титульных статей от 2000 до 4000 символов(без пробелов) каждая. Тематика статей: юридическое оформление докумментов по недвижимости(Киев). Исходные тексты и ключевики(по 2 на статью) к ним подготовлены. Уникальность должна быть не ниже 94-95%. Тексты должны быть удобными для чтения. Задания разбиты на блоки по 5 статей. Срок выполнения до 3-х недель.

Ожидаем Ваших предложений.

12 лет назад
ardos99
42 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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