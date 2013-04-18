Для возникающих время от времени задач по написанию новостей/статей разыскивается рерайтер/копирайтер. Оплата webmoney (вмз). Быстрое реагирование на задачу и достаточно быстрое выполнение, а посему нахождение онлайн в рабочее время обязательно. Желательно Украина. Адекватные цены, примеры ...
Задача для 2 рерайтеров – юр. оформление докум-ов
Необходим качественный рерайт под сео-оптимизацию сайта: 45-50 титульных статей от 2000 до 4000 символов(без пробелов) каждая. Тематика статей: юридическое оформление докумментов по недвижимости(Киев). Исходные тексты и ключевики(по 2 на статью) к ним подготовлены. Уникальность должна быть не ниже 94-95%. Тексты должны быть удобными для чтения. Задания разбиты на блоки по 5 статей. Срок выполнения до 3-х недель.
Ожидаем Ваших предложений.
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