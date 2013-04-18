Дешевый рерайт для ссылочной биржи Нужен человек, который понимает значение слов " ключевое слов" "ссылка" и умеют делать ссылку и размещать и писать очень простые тексты на разные темы, из исходников. ...
Требуется 2 администратора для футбольных сайтов
Основные обязанности:
1. Добавлять в месяц минимум 20 новостей.
2. Писать отчет о матче команды. Желательно, как можно раньше после окончания игры, а также чтобы это был лично написанный материал, а не скопированный с другого интернет ресурса.
3. После каждой игры обновлять панели - расписание матчей, таблицы и т.д.
4. Комментировать залитую новость, чтобы посетители сайта видели, что сайт "живой" и на нем есть реальные люди.
5. Обновление регулярных страниц - расписание матчей, составв команды, тренерский штаб и т.д. - перед началом сезона и, при необходимости, в середине сезона.
Средства связи:
- отклик на проект
- почта: [email protected]
- icq: 234-550-046
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