Требуется 2 администратора для футбольных сайтов

Основные обязанности:

1. Добавлять в месяц минимум 20 новостей.

2. Писать отчет о матче команды. Желательно, как можно раньше после окончания игры, а также чтобы это был лично написанный материал, а не скопированный с другого интернет ресурса.

3. После каждой игры обновлять панели - расписание матчей, таблицы и т.д.

4. Комментировать залитую новость, чтобы посетители сайта видели, что сайт "живой" и на нем есть реальные люди.

5. Обновление регулярных страниц - расписание матчей, составв команды, тренерский штаб и т.д. - перед началом сезона и, при необходимости, в середине сезона.

Средства связи:

- отклик на проект

- почта: [email protected]

- icq: 234-550-046