danilkuropov

Основные обязанности: 1. Добавлять в месяц минимум 20 новостей. 2. Писать отчет о матче команды. Желательно, как можно раньше после окончания игры, а также чтобы это был лично написанный материал, а не скопированный с другого интернет ...
- $20Копирайтинг6 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется рерайт новостей различных тематик: - авто - спорт (футбол в основном) - музыка - компьютеры - туризм - промышленность - культура Каждая новость содержит: 80 символов заголовок 200 знаков краткая новость 1000 знаков полная новость Уникальность должна быть выше 96% при глубокой проверке Адвего. Есть постоянный ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Есть сайт на ASP. И по нему 2 задачи: 1. Оптимизировать или проверить скрипт, который создает нагрузку на сервер (по данным хостера) скрипт всего лишь выводит новость. 2. Причесать пару имеющихся скриптов. Сайт был создан двано и в ...Хостинг1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $67
Внешне требуется воссоздать по функционалу данную систему: http://jack-house.ru/links/ Что требуется внутренне: - Проверка обратной ссылки в момент добавления и РЕГУЛЯРНО раз в сутки (проверка должна проверять индексируется ли ссылка или страница, где она размещена поисковиками); - Простая смена дизайна ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад