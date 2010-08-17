danilkuropov

Данил danilkuropov

 
34 годаРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • Требуется 2 администратора для футбольных сайтов

    $20

    Основные обязанности: 1. Добавлять в месяц минимум 20 новостей. 2. Писать отчет о матче команды. Желательно, как можно раньше после окончания игры, а также чтобы это был лично написанный материал, а не скопированный с другого интернет ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется рерайт новостей

    Требуется рерайт новостей различных тематик: - авто - спорт (футбол в основном) - музыка - компьютеры - туризм - промышленность - культура Каждая новость содержит: 80 символов заголовок 200 знаков краткая новость 1000 знаков полная новость Уникальность должна быть выше 96% при глубокой проверке Адвего. Есть постоянный ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Необходимо оптимизировать скрипт на ASP

    $50

    Есть сайт на ASP. И по нему 2 задачи: 1. Оптимизировать или проверить скрипт, который создает нагрузку на сервер (по данным хостера) скрипт всего лишь выводит новость. 2. Причесать пару имеющихся скриптов. Сайт был создан двано и в ...

    Хостинг1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработать систему обмена ссылок

    $67

    Внешне требуется воссоздать по функционалу данную систему: http://jack-house.ru/links/ Что требуется внутренне: - Проверка обратной ссылки в момент добавления и РЕГУЛЯРНО раз в сутки (проверка должна проверять индексируется ли ссылка или страница, где она размещена поисковиками); - Простая смена дизайна ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад