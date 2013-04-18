Сканирование и отправка писем на e-mail

Необходим человек, живущий рядом с Москвой. На его адрес придет пару писем. Их нужно отсканировать и выслать на почту. Адрес может быть, как по прописке, так и просто по проживанию. Главное, чтобы почта не затерялась (необходимо постоянное проживание и нормальный подъезд с хорошими почтовыми ящиками, чтобы не вытащили)

Содержания писем - ответы от депортаментов на запросы из разных городов. Цель - ускорение получения ответов. При необходимости, отправка на наш почтовый адрес (может и не нужно будет).

Оплата за каждое письмо, которое отправлено на e-mail. Отдельно оплачивается почтовая отправка письма.

Процесс сотрудничества:

1. получаете письмо, сканируете

2. отправляете на e-mail

3. получение и оплата

Объем: 3-5 писем.

Исполнитель должен иметь положительные отзывы на сайте. Без отзывов дажи и не предлагайте!

Оплата за одно письмо?