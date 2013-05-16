Рерайтер текстов для ссылочной биржи

Дешевый рерайт для ссылочной биржи

Нужен человек, который понимает значение слов " ключевое слов" "ссылка" и умеют делать ссылку и размещать и писать очень простые тексты на разные темы, из исходников. Работа не пыльная, оплата умеренная, обьемы от 15 000 в день.