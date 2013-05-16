Ищем опытного копирайтера, со знанием стоматологической тематики. Задача — написания статей от 2500 до 3000 зн. Пример стилистики см. прик. файл + тестовое задание на тему "Остеоинтеграция имплантатов", достаточно двух - трех ...
Рерайтер текстов для ссылочной биржи
Дешевый рерайт для ссылочной биржи
Нужен человек, который понимает значение слов " ключевое слов" "ссылка" и умеют делать ссылку и размещать и писать очень простые тексты на разные темы, из исходников. Работа не пыльная, оплата умеренная, обьемы от 15 000 в день.
Заявки фрилансеров
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