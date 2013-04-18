Необходимо создавать новые темы, обсуждать существующие темы для нового свадебного портала. Задача - "оживить" форум. Возможно долгосрочное сотрудничество.
Статьи для сайта
Написание статей для сайта pesok24.info
Требования:
1. Тематика и количество статей - правая колонка сайта.
2. Размер статей 1000-1500 знаков без пробелов
3. 5-8 ключевых слов по каждой статье предоставлю
Заявки фрилансеров
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