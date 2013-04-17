Требуется удаленный копирайтер-переводчик

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен13 заявок470 просмотров

В компанию "Виванти" на постоянную работу требуется копирайтер-переводчик.

Задача будет заключаться в рерайте новостей для сайта, а также в переводе текстов с английского на русский язык.

Объем работы не очень большой - еженедельно по 1-2 текста.

Оплата Я-деньги или переводом на карту.

Уточните пожалуйста стоимость рерайта и перевода за 1000 символов.

12 лет назад
Ekaterina_Vivant
Екатерина 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

ikerik
39 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$25
2 дня
Игорь очень ответственный и грамотный передчик. Перевел для нас сложный технический текст, все пожелания были учтены. Большое спасибо! Будем продолжать сотрудничество.
Четкое задание, все нюансы обговорены,своевременная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

ikerik
39 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад