Требуется удаленный копирайтер-переводчик

В компанию "Виванти" на постоянную работу требуется копирайтер-переводчик.

Задача будет заключаться в рерайте новостей для сайта, а также в переводе текстов с английского на русский язык.

Объем работы не очень большой - еженедельно по 1-2 текста.

Оплата Я-деньги или переводом на карту.

Уточните пожалуйста стоимость рерайта и перевода за 1000 символов.