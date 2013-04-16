Здравствуйте, уважаемые заказчики!
Буду рад сотрудничать с Вами!Имею 2 в.о: первое в.о инженер-механик (БНТУ Минск), второе в.о современные иностранные (немецкий, английский) языки (преподавание) БрГУ им.А.С.Пушкина.
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Выполняю переводы с английского и немецкого,белорусского (сам с западной Белоруссии) а также польского языка на русский.
Специалист в переводе технических, медицинских текстов и оборонной тематики (военное вооружение)
Выполняю копирайт,рерайт.
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Мои тарифы:
-Перевод с немецкого на русский 2$ за 1000 знаков бп **(калькуляция только в знаках!)
-Перевод с русского на немецкий 3$ за 1000 знаков бп**
-Перевод с английского на русский 3$ за 1000 знаков бп**
-Перевод с русского на английский 4$ за 1000 знаков бп
-Перевод с польского на русский 3$ за 1000знаков бп
Производительность - от 3 учетных страниц (1200) слов в день.
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Все цены приблизительные и могут быть изменены по взаимности с заказчиком с учетом различных обстоятельств. Стоимость технических переводов в ряде случаев определяется индивидуально. Цены за технический перевод может меняться с учетом различных обстоятельств.
Эл.адрес: [email protected]
Skype: даю по ходу работы
Заранее благодарю за Ваше внимание и заказы!
Жду Ваших предложений!
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