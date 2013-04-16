ikerik

Игорь Черкас ikerik

 
38 летБеларусь/Брест
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Здравствуйте, уважаемые заказчики!

Буду рад сотрудничать с Вами!Имею 2 в.о: первое в.о инженер-механик (БНТУ Минск), второе в.о современные иностранные (немецкий, английский) языки (преподавание) БрГУ им.А.С.Пушкина.

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Выполняю переводы с английского и немецкого,белорусского (сам с западной Белоруссии) а также польского языка на русский.

Специалист в переводе технических, медицинских текстов и оборонной тематики (военное вооружение)

Выполняю копирайт,рерайт.

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Мои тарифы:

-Перевод с немецкого на русский 2$ за 1000 знаков бп **(калькуляция только в знаках!)

-Перевод с русского на немецкий 3$ за 1000 знаков бп**

-Перевод с английского на русский 3$ за 1000 знаков бп**

-Перевод с русского на английский 4$ за 1000 знаков бп

-Перевод с польского на русский 3$ за 1000знаков бп

Производительность - от 3 учетных страниц (1200) слов в день.

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Все цены приблизительные и могут быть изменены по взаимности с заказчиком с учетом различных обстоятельств. Стоимость технических переводов в ряде случаев определяется индивидуально. Цены за технический перевод может меняться с учетом различных обстоятельств.

Эл.адрес: [email protected]

Skype: даю по ходу работы

Заранее благодарю за Ваше внимание и заказы!

Жду Ваших предложений!

Портфолио
Отзывы заказчиков
Skally
49 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Специализированные тексты по косметологии
Быстро, грамотно, без лишних вопросов. Умелая вставка ключей, только приятные впечатления от сотрудничества.
Хороший и приятный в общении заказчик. Оплата моментальная. Спасибо за сотрудничество.
Ответный отзыв
BingoS
Даниил 
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Сделать контрольные по английскому и немецкому
Доволен, работа выполнена быстро! Рекомендую!
Оплата своевременная. Четкое задание и удовольствие от общения.
Ответный отзыв
Ekaterina_Vivant
Екатерина 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$25
10 баллов
11 лет назад
Требуется удаленный копирайтер-переводчик
Игорь очень ответственный и грамотный передчик. Перевел для нас сложный технический текст, все пожелания были учтены. Большое спасибо! Будем продолжать сотрудничество.
Четкое задание, все нюансы обговорены,своевременная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
Robessar
Даниил 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Авторы для мужского сайта
Талантливый автор и ответственный исполнитель. Работа выполнена с соблюдением сроком.
Хороший заказчик. Приятный в общении. Оплата своевременная. Надеюсь на дальнейшее продуктивное сотрудничество!
Ответный отзыв
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Роман 
43 годаГермания
13 лет в сервисе
Был
год назад
$2
10 баллов
11 лет назад
Перевод каталога с немецкого
Перевод был сделан вовремя.
Хороший заказчик. Своевременная оплата.
Ответный отзыв
Переводы
6 отзывов
от $5
#107
Копирайтинг
4 отзыва
от $2
#427
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $2
#3585