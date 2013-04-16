Здравствуйте, уважаемые заказчики!

Буду рад сотрудничать с Вами!Имею 2 в.о: первое в.о инженер-механик (БНТУ Минск), второе в.о современные иностранные (немецкий, английский) языки (преподавание) БрГУ им.А.С.Пушкина.

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Выполняю переводы с английского и немецкого,белорусского (сам с западной Белоруссии) а также польского языка на русский.

Специалист в переводе технических, медицинских текстов и оборонной тематики (военное вооружение)

Выполняю копирайт,рерайт.

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Мои тарифы:

-Перевод с немецкого на русский 2$ за 1000 знаков бп **(калькуляция только в знаках!)

-Перевод с русского на немецкий 3$ за 1000 знаков бп**

-Перевод с английского на русский 3$ за 1000 знаков бп**

-Перевод с русского на английский 4$ за 1000 знаков бп

-Перевод с польского на русский 3$ за 1000знаков бп

Производительность - от 3 учетных страниц (1200) слов в день.

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Все цены приблизительные и могут быть изменены по взаимности с заказчиком с учетом различных обстоятельств. Стоимость технических переводов в ряде случаев определяется индивидуально. Цены за технический перевод может меняться с учетом различных обстоятельств.

Эл.адрес: [email protected]

Skype: даю по ходу работы

Заранее благодарю за Ваше внимание и заказы!

Жду Ваших предложений!