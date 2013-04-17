Рерайтер текстов на женскую тематику

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  2. Копирайтинг
Закрыт47 заявок526 просмотров

Ищем несколько человек, кто будет делать рерайт на 2-4 тыс. символов без пробелов. В текст нужно будет вставлять одно ключевое слово.

Требования к текстам: читабельность, вхождение ключевого слова.

Оплата 30 рублей за тыс 1 тыс. символов без пробелов. Возможна постоянная работа и хорошие обьёмы (от 100 тыс. в месяц).

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12 лет назад
prosaifer
Роман 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров