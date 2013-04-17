Необходимо написать тексты для каталога гостиниц. Есть своя специфика: один район — один текст. Пример, «гостиницы на Соколе» — на странице собраны гостиницы, расположенные в данном районе, и нужен сопроводительный текст. Таких текстов ...
Нужен исполнитель для написания отзывов
Нужно писать и размещать отзывы на разные товары, в основном на книги.Работа для новичков
Для начала нужно написать и разместить два отзыва. Далее, каждый месяц, будет появятся необходимость писать и размешать еще минимум по два отзыва.
Требования к отзывам:
- в позитивном ключе
- размер - 500-1000 символов
- 100% уникальность
- не шаблонный
Оплата за написание и размещение одного отзыва - от 60 руб. Вебмани или яндекс деньги.
Свои заявки и предложения пишите только! под проектом, в ЛС не пишите. Также оставляйте свои контактные данные - скайп. Если у вас нет скайпа - либо заведите, либо не оставляйте заявку
Заявки фрилансеров
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