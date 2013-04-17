Нужен исполнитель для написания отзывов

Нужно писать и размещать отзывы на разные товары, в основном на книги.Работа для новичков

Для начала нужно написать и разместить два отзыва. Далее, каждый месяц, будет появятся необходимость писать и размешать еще минимум по два отзыва.

Требования к отзывам:

- в позитивном ключе

- размер - 500-1000 символов

- 100% уникальность

- не шаблонный

Оплата за написание и размещение одного отзыва - от 60 руб. Вебмани или яндекс деньги.

Свои заявки и предложения пишите только! под проектом, в ЛС не пишите. Также оставляйте свои контактные данные - скайп. Если у вас нет скайпа - либо заведите, либо не оставляйте заявку