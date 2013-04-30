6 статей для сайта коттеджного посёлка

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен13 заявок284 просмотра

Нужно написать 6 статей для сайта коттеджного посёлка с нужными ключевыми словами. Объём каждой статьи не менее 2500 знаков, 150р за текст, подробности буду указывать в ТЗ. Умение разбавлять ключевые фразы, понятный, читабельный текст. Бюджет жёсткий, повышать цену бесполезно, если считаете, что ваши услуги стоят дороже, просто не оставляйте заявку. Оплата только webmoney wmr.

12 лет назад
Smartworker
Сергей 
43 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

ChrissLom
Кристина 
31 год
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад
$30
6 дней
Очень грамотные и читабельные тексты для людей, умеет разбавлять ключевые фразы. Всем рекомендую.
Грамотное ТЗ, серьезный подход, своевременная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

ChrissLom
Кристина 
31 год
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад

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