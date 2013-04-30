Необходимо из ТЗ (технарский текст) получить вменяемый литературный текст описывающий игру (классическая документация к игре). Оформить в WiKi ТЗ около 120 страниц - 21000 слов --- ...
6 статей для сайта коттеджного посёлка
Нужно написать 6 статей для сайта коттеджного посёлка с нужными ключевыми словами. Объём каждой статьи не менее 2500 знаков, 150р за текст, подробности буду указывать в ТЗ. Умение разбавлять ключевые фразы, понятный, читабельный текст. Бюджет жёсткий, повышать цену бесполезно, если считаете, что ваши услуги стоят дороже, просто не оставляйте заявку. Оплата только webmoney wmr.
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