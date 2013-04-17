Необходимо из ТЗ (технарский текст) получить вменяемый литературный текст описывающий игру (классическая документация к игре). Оформить в WiKi ТЗ около 120 страниц - 21000 слов --- ...
Добавить описание товара
Есть сайт с картинками.
Надо к каждой картинке написать короткий, описывающий её текст.
Пример текста: "Дом на зелёном фоне. Из трубы дым."
На той же страничке вставляем ключевые слова: "дом, зеленый, труба, дым".
Всё. Больше ничего не требуется.
Всего таких страничек 1834, но на некоторых (около 100) я уже всё сделал.
Сроки не горят - 7-10 дней вполне терпит.
Прошу указывать цену.
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