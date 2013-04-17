Добавить описание товара

Есть сайт с картинками.

Надо к каждой картинке написать короткий, описывающий её текст.

Пример текста: "Дом на зелёном фоне. Из трубы дым."

На той же страничке вставляем ключевые слова: "дом, зеленый, труба, дым".

Всё. Больше ничего не требуется.

Всего таких страничек 1834, но на некоторых (около 100) я уже всё сделал.

Сроки не горят - 7-10 дней вполне терпит.

Прошу указывать цену.