Требуется копирайтер

Есть интернет-магазин (пока в разработке) автозапчастей. Необходимо написать информацию в раздел "О магазине" и "Прайс лист", возможно "Контакты". Пример текста (или ссылки, где он есть) предоставлю через приват. Там получается может 1500-3000 символов, может больше ...