Требуется копирайтер

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт67 заявок730 просмотров

Крупному интернет-магазину требуется копирайтер на постоянную + удаленную работу.

Основная задача: создавать текстовое описание товаров (разделы: кино, музыка).

Оплата: 240 рублей за 1000 символов.

12 лет назад
harashow00
Тарико 
44 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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