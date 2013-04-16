В тексте должна идти речь о преимуществах доменного регистратора регни.рф , о ценах на домен (о том что они ниже) , о гарантии и удобстве использования сервиса . Текст должен мотивировать потенциального клиента ...
Написание статей для туристического сайта
Нужно написать статьи на туристическую тему лёгким по восприятию, доступным языком, с долей юмора. Можно выбрать любую страну из списка и сделать описание, рассказать о стране так, чтобы туда захотелось поехать.
Объём работы - каждая статья 2500-3000 символов без пробелов.
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