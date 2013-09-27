Требуется написать две статьи о недобросовестной конкуренции на основании решения УФАС.

Раскрыть тему недобросовестной конкуренции, описать ситуацию доступным для читателя языком.

Ориентировочно 5000-6000 знаков/1 статья.

От нас - решение УФАС, ответы на Ваши вопросы.

От Вас - опыт, тактичность, оперативность, грамотность, умение излагать ИНТЕРЕСНЫМ и простым языком.

Общая сумма за две статьи 1000 рублей.

Работа поэтапная, сначала одна статья, оплачиваем, потом вторая статья, оплачиваем.

При успешном сотрудничестве, будем обращаться вновь.