Пожалуйста, внимательно прочитайте эту информацию. Сам сайт: http://yablyk.com/ 1. Основные требования 1.1 Требуются рерайтеры в команду сайта с опытом работы и ПОЛНЫМ пониманием общих терминов, связанных с ...
Написать две статьи о недобросовестной конкуренции
Требуется написать две статьи о недобросовестной конкуренции на основании решения УФАС.
Раскрыть тему недобросовестной конкуренции, описать ситуацию доступным для читателя языком.
Ориентировочно 5000-6000 знаков/1 статья.
От нас - решение УФАС, ответы на Ваши вопросы.
От Вас - опыт, тактичность, оперативность, грамотность, умение излагать ИНТЕРЕСНЫМ и простым языком.
Общая сумма за две статьи 1000 рублей.
Работа поэтапная, сначала одна статья, оплачиваем, потом вторая статья, оплачиваем.
При успешном сотрудничестве, будем обращаться вновь.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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