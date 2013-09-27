Написать две статьи о недобросовестной конкуренции

$33
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен8 заявок219 просмотров

Требуется написать две статьи о недобросовестной конкуренции на основании решения УФАС.

Раскрыть тему недобросовестной конкуренции, описать ситуацию доступным для читателя языком.

Ориентировочно 5000-6000 знаков/1 статья.

От нас - решение УФАС, ответы на Ваши вопросы.

От Вас - опыт, тактичность, оперативность, грамотность, умение излагать ИНТЕРЕСНЫМ и простым языком.

Общая сумма за две статьи 1000 рублей.

Работа поэтапная, сначала одна статья, оплачиваем, потом вторая статья, оплачиваем.

При успешном сотрудничестве, будем обращаться вновь.

12 лет назад
Olka1-80
Ольга 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
27 отзывов

Выбранный исполнитель

stranica
Елена 
61 год
16 лет в сервисе
Была
год назад
12 лет назад
$33
2 дня
Оперативность! Четкое понимание задач! Благодарю за работу и продолжаем сотрудничать с Вами!
Ольга - тактичный и грамотный заказчик. Четко формулирует свои требования, всегда на связи. Своевременная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

stranica
Елена 
61 год
16 лет в сервисе
Была
год назад
12 лет назад

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