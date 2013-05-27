10 текстов по 500 символов, тематика SMM

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен5 заявок171 просмотр

Необходимо написать 10 продающих текстов по 500 символов для услуг продвижения в соц сетях.

Youtube

Facebook

Twitter

Instagram

12 лет назад
Tayler
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
7 часов назад
12 лет назад
$15
2 дня
Все ок. Правда со второго раза.
Спасибо за приятное сотрудничество.

Заявки фрилансеров

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
7 часов назад
12 лет назад
#1
Копирайтинг

  • Похожие заказы

  • Рерайт

    $75

    Необходим рерайт 93 к контента тематика туризм 80% и seo 20% срок выполнения 3 дня макс. отдавать работу необходимо частями

    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • SEO-тексты по тематике стоматологии

    Требуются тексты для наполнения консультациями раздела "Вопрос-Ответ" на портале http://topdent.ru. Вам даются темы вопросов и список ключей, которые надо использовать. Вы пишете вопрос и ответ, якобы его задал посетитель портала и ответил ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад

  • Написать о компании

    Добрый день! Нужно написать статьи о компании, материалы будут представлены, ( о нас, услуги, и т.д.) компания занимается разработкой сайтов.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Рерайт статей

    $100

    Необходим рерайт статей (20 текстов по 2-3К знаков за 2 дня). Схема работы простая: находите в Интернете текст на заданную тему, отправляете его мне на согласование, после одобрения делаете рерайт с ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Написать "отпугивающую" статью

    Привет! Нужно Написать "отпугивающую" статью от покупки скрытых камер, чтобы клиент не захотел купить, а купил другие легальные камеры, которые предложены на сайте. Учитывая следующие статьи и комментарии под ними: http://www.specagent.ru/index.php/informaciya-o-tovarah/vibor-video-skritoj-videokameri ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад