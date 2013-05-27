10 текстов по 500 символов, тематика SMM

Привет! Нужно Написать "отпугивающую" статью от покупки скрытых камер, чтобы клиент не захотел купить, а купил другие легальные камеры, которые предложены на сайте. Учитывая следующие статьи и комментарии под ними: http://www.specagent.ru/index.php/informaciya-o-tovarah/vibor-video-skritoj-videokameri ...