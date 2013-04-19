Нужно уникализировать контент на сайте

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Завершен11 заявок228 просмотров

Нужно уникализировать контент на сайте, www.prazdniki-m.ru.

Пишите пожалуйста ваши предложения по цене и срокам.

12 лет назад
m1ha555
Михаил 
43 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

leonira72
53 года
13 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
12 лет назад
$60
3 дня
Работа выполнена на отлично, уникальность статей 99%, всё во время. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество, всем рекомендую.
Только положительные эмоции от работы с Михаилом. Спокойно, без лишних слов, четкое задание и своевременная оплата. Побольше бы таких заказчиков. Спасибо за сотрудничество, надеюсь, не в последний :)

Заявки фрилансеров

leonira72
53 года
13 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
12 лет назад

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