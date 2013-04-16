Написать 500 знаков по теме корма для кошек

Корм Royal Canin Sterilised 37, сроки сегодня до 14-15 по Москве.

Если беретесь, то просто напишите об этом здесь, так как в сети буду после 11 утра.

Цена фикс. - 150 р.

В буд. планируется постоянное сотрудничество на эту тематику. Текст только оригинальный.

Оплата только в руб. Яд, Вебмани, Сбербанк.