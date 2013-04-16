Написать 500 знаков по теме корма для кошек

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен7 заявок188 просмотров

Корм Royal Canin Sterilised 37, сроки сегодня до 14-15 по Москве.

Если беретесь, то просто напишите об этом здесь, так как в сети буду после 11 утра.

Цена фикс. - 150 р.

В буд. планируется постоянное сотрудничество на эту тематику. Текст только оригинальный.

Оплата только в руб. Яд, Вебмани, Сбербанк.

12 лет назад
trend
42 года
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
82 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

s245055
55 лет
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад
$5
1 день
Спасибо за оперативное участие в проекте. С надеждой на дальнейшее сотрудничество.
Очень приятно было сотрудничать с Кристиной. Задание было четкое и конкретное. Оплата была произведена сразу по окончании проекта.

Заявки фрилансеров

s245055
55 лет
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад

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