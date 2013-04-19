Нужны статьи по автомобильной тематике

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт21 заявка313 просмотров

Требуются статьи по автомобильной тематике. В основном - запчасти для Форд Транзит. Планируемая оплата 50руб. за 1000 симв. без пробелов (зависит от качества текстов). Предпочтение отдается понимающим в теме копирайтерам.

Для связи прошу указывать контакты скайп или ICQ.

11 лет назад
ruman
42 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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